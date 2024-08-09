Байден заблудился на приеме в Белом доме

Джо Байден совсем растерялся во время приема в Белом доме по случаю победы бейсбольной команды «Техасские рейнджеры» в Мировой серии.

Президент США принял именную майку и ковбойские сапоги и спросил у ведущего, что он должен дальше делать. Байдену подсказали, что ему пора покинуть сцену.

Ведущий мероприятия попросил всех оставаться на своих местах, пока президент не покинет зал. Но уход лидера США не получился быстрым. Байден некоторое время соображал, куда ему идти, наконец спустился, потрепал ребенка в первом ряду и козырнул неизвестно кому.

Отмечается, что на приеме не было вице-президента Камалы Харрис, которая в последнее время буквально водит за руку 81-летнего Байдена.

Ранее Джо Байден выразил сомнение в том, что передача власти в США произойдет мирным путем, если президентские выборы выиграет Дональд Трамп.