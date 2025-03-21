Телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники, сообщил , что экс-президент США Джо Байден заверил ряд представителей Демократической партии в своей готовности активно участвовать в возвращении утраченных демократами позиций. Он выразил намерение собирать средства, вести предвыборные кампании и использовать все доступные ресурсы.

Согласно информации телеканала, Байден предложил свою помощь в укреплении партии, столкнувшейся со снижением популярности. Тем не менее, по сведениям NBC, предложение пока не получило отклика.

Телеканал цитирует неназванного сторонника Байдена, задающегося вопросом о целесообразности возвращения Байдена к активной политической деятельности.

По данным опроса компании SSRS для телеканала CNN, 1% американцев даже не знали о существовании Демократической партии, еще у 54% граждан США плохое мнение о демократах.

Ранее сообщалось, что администрацию Байдена обвинили в убийстве 8 млн куриц.