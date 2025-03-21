Байден захотел вернуться в большую политику
Байден предложил свои ресурсы для поддержки демократов, но ему не ответили
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Телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что экс-президент США Джо Байден заверил ряд представителей Демократической партии в своей готовности активно участвовать в возвращении утраченных демократами позиций. Он выразил намерение собирать средства, вести предвыборные кампании и использовать все доступные ресурсы.
Согласно информации телеканала, Байден предложил свою помощь в укреплении партии, столкнувшейся со снижением популярности. Тем не менее, по сведениям NBC, предложение пока не получило отклика.
Телеканал цитирует неназванного сторонника Байдена, задающегося вопросом о целесообразности возвращения Байдена к активной политической деятельности.
По данным опроса компании SSRS для телеканала CNN, 1% американцев даже не знали о существовании Демократической партии, еще у 54% граждан США плохое мнение о демократах.
Ранее сообщалось, что администрацию Байдена обвинили в убийстве 8 млн куриц.