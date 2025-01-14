Байден заявил, что «Америка стала сильнее, чем когда-либо»

Соединенные Штаты сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, а их альянсам удалось достичь невиданной силы. Такое заявление в ходе выступления в госдепартаменте с заключительной внешнеполитической речью сделал президент США Джо Байден.

По его словам, источники национальной мощи США стали намного сильнее, чем четыре года назад, также стали крепче альянсы, ослабли соперники и противники.

Байден отметил, что за годы его президентства США не только сохранили лидерство, но и укрепили позиции в таких областях, как дипломатия, военная мощь, технологии и экономика.

Успехи США, подчеркнул Байден, были достигнуты без вовлечения страны в новые военные конфликты.

«Мы доказали, что можно усиливать Америку и её позиции в мире, не ведя войны», — заключил он.

Ранее сообщалось о том, что президент США Джо Байден в ходе брифинга, посвященном пожарам, передал слово вице-президенту США Камале Харрис, предложив ей «жечь».