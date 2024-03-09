Байден заявил, что его участие в дебатах будет зависеть от поведения Трампа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что будет принимать решение о своем участии в предстоящих дебатах исходя из того, как себя будет вести его политический оппонент Дональд Трамп. Соответствующее заявление глава американского государства сделал в ходе беседы с журналистами, передает информационное агентство Bloomberg .

«Это зависит от его поведения», – заявил Байден журналистам в Пенсильвании.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер решила не сообщать о статусе готовности президента в участии в дебатах с Трампом.

В среду, 6 марта Трамп вызвал Байдена на дебаты для обсуждения самых важных проблем Соединенных Штатов и их граждан. Политик подчеркнул, что готов провести данное мероприятие в любое время и в любом месте.

Ранее Байден призвал премьера Израиля Нетаньяху «прийти к Иисусу».