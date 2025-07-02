Экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Джо Байдена

По информации Politico, экс-руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн планирует предоставить свидетельские показания в рамках расследования, посвященного состоянию здоровья бывшего американского президента Джо Байдена.

Некоторые из бывших помощников Байдена также выразили готовность дать показания. Допрос Клейна запланирован на 24 июля. 30 июля аналогичная процедура ожидает бывшего советника политика Стива Рикетти.

Впоследствии, еще трое советников дадут ответы на вопросы, касающиеся состояния Байдена в период его пребывания на посту президента. 18 июня в Сенате прошли первые слушания, посвященные когнитивным способностям бывшего президента Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что не будет привлекать Байдена к уголовной ответственности.