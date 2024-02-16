Президент США готовит новые санкции против России из-за смерти Навального

Смерть одного из самых известных оппозиционеров России в ямальской колонии не останется без реакции Запада. Президент США Джо Байден подтвердил это и заявил, что рассматривает целый ряд вариантов действий в связи с событиями, пишет ТАСС .

Байдена спросили, рассматривает ли он введение очередных санкций или их ужесточение против России на фоне смерти Алексея Навального*. Американский глава ответил утвердительно, но подробностей не раскрыл. По его словам, пока Вашингтон только думает, какие меры предпринять в отношении Москвы.

«Мы рассматриваем целый ряд вариантов действий. Скажу пока только это», — сказал Байден.

При этом в Америке пока не располагают данными о точных причинах Навального. В России сведений об этом также нет: все официальные выводы последуют после проверки. По предварительной версии, у политика оторвался тромб. Заочно Байден винит в произошедшем Москву и руководство РФ, хотя и не может это ничем аргументировать.

Ранее адвокат оценил шансы семьи Навального забрать тело для похорон.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов