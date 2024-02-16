Террористов не отдают: адвокат Харламов оценил шансы семьи Навального забрать тело

Согласно действующему законодательству в России могут не выдать тело Алексея Навального*. Адвокат Евгений Харламов в беседе с URA.RU считает, что несмотря на свой статус, политика все равно вернут родным.

Юрист сослался на Конституционный суд РФ, который признает законным не выдавать тела террористов их родственникам (ст. 55). Такая практика позволяет пресечь массовые столкновения, а также не сделать места захоронения террористов объектами культа. Однако в случае с Навальным такой сценарий крайне маловероятен, и скорее всего, ФСИН вернет тело семье.

«Я нигде не слышал, не читал, не видел, чтобы его кто-то признал террористом. Он, насколько известно, не за это осужден, [за терроризм] не привлекался. Поэтому тут вопрос так даже стоять не может. На мой взгляд, не выдавать тела умершего в условиях следственного изолятора либо трудовой колонии не имеет никаких правовых, законных оснований», — сказал Евгений Харламов.

Напомним, что в ямальской колонии скончался Алексей Навальный. По предварительным данным, у заключенного оторвался тромб. Новости об этом комментировали в МИД РФ. Позже стало известно, кому могла быть выгодна смерть Навального.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов