Байден заявил, что знает Путина 47 лет

В этот раз он не смог вспомнить дату первого саммита с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что знаком с российским лидером более 47 лет.

Трансляцию выступления опубликовал телеканал C-SPAN.

«Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — сказал он.

На самом деле, в качестве глав государств Байден и Путин и Байден встречались всего один раз, это было в июне 2021 года в Женеве. После этого политические лидеры общались по телефону.

Ранее сообщалось о том, что Байден оговорился и назвал африканскую Анголу «ярким городом».