Байден запутался в словах и поблагодарил Палестину за доставку гумпомощи в Газу

Очередной словесный ляп допустил глава Белого дома Джозеф Байден. Инцидент произошел во время его пресс-конференции. В своей речи президент США поблагодарил не Египет за доставку гумпомощи в сектор Газа, а Палестину.

В конце прошлой недели КПП «Рафах» на границе Египта с Газой открылся для доставки гумпомощи в Газу. Стоит отметить ,что на этот раз Байден сумел сгруппироваться и быстро поправить сказанное ранее.

«Я хочу поблагодарить израильтян и палестинцев..., извините, президента Египта ас-Сиси за работу с США по обеспечению едой, водой и медицинскими препаратами невинных людей в Газе», — цитирует Байдена РИА Новости.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».