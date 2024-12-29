Байден жалеет, что не стал бороться за пост президента США

Президент США Джо Байден в беседе с представителями своего окружения заявил, что жалеет о выходе из гонки по пост главы государства. Об этом сообщает The Washinton Post.

Политик считает, что вполне мог одержать победу над своим конкурентом Дональдом Трампом, несмотря на провальное выступление на дебатах и низкий рейтинг.

По мнению демократов, именно из-за того, что Байден до последнего не снимал свою кандидатуру с выборов, у вице-президента Камалы Харрис было всего три месяца на свою кампанию.

Из публикации следует, что к достижениям действующего президента США относят победу над пандемией и недопущение рецессии, укрепление НАТО и оказание поддержки Украине. Одной из главных проблем американского лидера было несоответствие стиля управления современным реалиям.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме заметили странную реакцию Байдена на удары по Украине.