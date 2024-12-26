В Государственной думе РФ прокомментировали реакцию президента Джо Байдена на удары по Украине ВС России.

Ранее издание The Hill сообщило, что Байден осудил атаку на украинскую инфраструктуру со стороны российской армии.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы Светлана Журова назвала такую реакцию американского лидера странной. В беседе а «Лентой.ру» она отметила, что такие удары по Украине происходят с 2022 года.

«Все эти атаки ведутся давно, почему только сейчас такая реакция? Тем более, что у нас тоже есть ситуация с террористическими атаками, в том числе по мирным жителям», — сказала Журова.

25 декабря российские вооруженные силы нанесли массированный удар по ряду объектов Украины, в том числе энергетическим и стратегическим военным сооружениям.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Джо Байден расстроен из-за окончания своего срока на должности президента США.