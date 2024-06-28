«Один человек ничего не решает»: как выборы в США повлияют на отношения с РФ

Накануне состоялись предвыборные телевизионные дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом на кресло в Белый Дом Дональдом Трампом. Результаты этого противостояния удивили американскую общественность, но для России они значения не имеют, пояснил политолог Павел Шариков в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, во-первых, успешные теледебаты не являются залогом победы на выборах, а во-вторых, итог противостояния Байдена и Трампа никак не повлияет на развитие российско-американских отношений.

«Каждый раз перед выборами спрашивают, кто хуже из кандидатов, а кто лучше. Но здесь на самом деле работает другая логика. Не важно, кто займет пост президента. Влияние оказывают другие факторы: соотношения сил партий в конгрессе и правительстве, а также приоритеты, которые преследуют и декларируют кандидаты», — пояснил Шариков корреспонденту Regions.

Политолог добавил, что существует заблуждение, что в Америке какие-то политики способны продвигать пророссийские взгляды или антироссийские идеи. Система устроена иначе: важна позиция партий, а не конкретных личностей.

«Ну и нельзя забывать, что главной движущей силой остается Россия. Изменения международных отношений зависят от того, какие приоритеты будет декларировать государство и какую внешнюю политику вести», — заключил Шариков.

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