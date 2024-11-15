Байдена заподозрили в негласной поддержке Трампа на выборах

Дональд Трамп-младший высказал предположение, что Джо Байден, осознавая отношение Демократической партии к своей фигуре, мог проголосовать за Дональда Трампа на выборах. Об этом он сказал на своей платформе Rumble.

Он выразил уверенность, что Джо Байден поддержал Трампа. По его мнению, президент понимает, что с ним сделала Демократическая партия и каково было обращение со стороны Камалы Харрис.

Также Трамп-младший отметил, что красный наряд Джилл Байден во время голосования не был случайным (красный цвет в первую очередь ассоциируется с Республиканской партией).

Это утверждение прозвучало на фоне разговоров о внутренних разногласиях в Демократической партии, а также о слухах касательно напряженных отношений между Байденом и Харрис.

Полномочия демократа Байдена как президента истекают в начале следующего года. Ожидается, что инаугурация нового президента США, республиканца Дональда Трампа, состоится 20 января 2025 года.

Ранее руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал совместное фото Трампа и Байдена, которые были вместе запечатлены на встрече в Белом доме.