Байдену объяснили значение пожелания ему здоровья от Медведева

Помощник Медведева пояснил, что Медведев не желал смерти Байдену и не мог этого делать по моральным соображениям, сообщила Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

Олег Осипов, помощник Дмитрия Медведева, пояснил, что под пожеланием Байдену здоровья, которое ранее заместитель председателя Совбеза России опубликовал в своем Telegram-канале, не могло подразумеваться пожелание американскому политику смерти.

«Он [Медведев] русский. А русские никогда не могут желать смерти старикам», — подчеркнул Осипов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев в своих соцсетях пожелал Джо Байдену здоровья после того, как американский политик объявил о выходе из президентской гонки. Кроме того, он напомнил, что цели российской спецоперации на территории Украины будут достигнуты.