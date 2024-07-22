Медведев пожелал Байдену здоровья после решения о выходе из президентской гонки

Зампредседателя российского СБ Дмитрий Медведев пожелал американскому президенту Джо Байдену здоровья и напомнил ему о том, что цели российской спецоперации на территории Украины будут достигнуты. Соответствующее заявление он сделал в своих соцсетях .

В опубликованном посте Медведев коротко сообщил о том, что Байден покидает предвыборную гонку и пожелал ему здоровья. В следующем предложении он добавил, что цели российской СВО на территории Украины по итогу будут достигнуты.

Накануне Байден сообщил о своем выходе из предвыборной гонки и выразил поддержку новому кандидату от партии демократов – Камале Харрис. В свою очередь, главный политический оппонент Байдена Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что победить Харрис ему будет гораздо легче.

Ранее сообщалось о том, что американский доллар подешевел по отношению к иене и евро после объявления Байдена о выходе из гонки.