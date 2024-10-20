Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запад за последние восемь лет предпринимал настойчивые попытки нейтрализовать потенциальное сопротивление на территории Украины. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

По его словам, иностранный режим, управляющий страной, продемонстрировал высокий уровень стратегии и тактики в подавлении любых попыток бунта.

«Они за эти восемь лет вычленили всех способных к сопротивлению», — отметил Балицкий.

Глава Запорожской области также отметил, что многие украинцы задаются вопросом, когда на Украине поднимется восстание. Однако, по его мнению, у народа нет перспектив для подобных действий.

Ранее Евгений Балицкий также заявил, что Россия больше не поддастся на новые Минские соглашения. Кроме того, отметил глава Запорожской области, всех тех, кто продолжает воевать за интересы президента Украины Владимира Зеленского, не простят ни в России, ни на Украине.