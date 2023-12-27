Глава Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность в том, что специальная военная операция России на Украине завершится весной-летом 2024 года. Он отметил в интервью журналистам, что все предпосылки к такому исходу есть.

По словам Балицкого, внутри самой Украины сейчас происходят «тектонические» процессы, которые разрушают ее изнутри. Его слова приводят РИА Новости.

«Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны – в начале лета, потому как сам являюсь военным… могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский», – отметил Балицкий.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что цель, поставленная российской армии в 2023 году в ходе проведения спецоперации, выполнена. ВС РФ смогли предотвратить украинское контрнаступление, которое оказалось для Киева провальным.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин, объявляя о ее начале, заявил, что к главным целям относится демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных граждан ДНР и ЛНР. Впоследствии территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, стали частью РФ.

Ранее мы писали, что в Германии признали преимущества российской армии на фронте на фоне взятия под контроль Марьинки в ДНР.