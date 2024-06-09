Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не нужна его страна и простые граждане, проживающие в ней. Соответствующее заявление сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в субботу, 8 июня, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам Балицкого, ни Зеленскому, ни украинским олигархам не нужно это государство и люди. Он подчеркнул, что действующему в стране режиму «плевать на народ».

Губернатор также указал на то, что действующее украинское руководство сейчас полностью подчиняется указаниям своих зарубежных начальников. И при этом, ему не важно, сколько в данном процессе погибнет украинских граждан, подчеркнул Балицкий.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Шольц должен покаяться перед народом Украины.