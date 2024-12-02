Балтийские страны накажут виновных в подавлении протестов в Грузии

Литва, Латвия и Эстония решили ввести национальные санкции против лиц, причастных к жестокому подавлению законных протестов в Грузии. Об этом в своем микроблоге написал глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

Объявление о совместных действиях трех балтийских стран прозвучало на фоне осуждения действий грузинских властей со стороны Евросоюза. Высокопоставленные европейские чиновники уже предупредили Тбилиси о серьезных негативных последствиях для отношений с ЕС.

Массовые протесты в Грузии начались после решения премьер-министра Ираклия Кобахидзе приостановить рассмотрение вопроса о членстве в Европейском союзе на несколько лет. Столкновение между протестующими и силовиками произошли с использованием как подручных средств (камней, бутылок, горючих смесей), так и спецтехники со стороны властей (водометы и слезоточивый газ).

Ранее политолог Марков предположил, что протесты в Грузии завершатся во второй половине месяца.