Бангладеш отозвал послов из России и США

МИД Бангладеш отозвал из России, США, Германии, Японии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Мальдив в связи с правительственными перестановками, передает агентство UNB.

Новых послов должны назначить в ближайшее время.

Посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан был назначен в январе 2020 года. Еще меньше проработал в качестве посла в США Мухаммад Имран — менее двух лет.

Ранее посол РФ в Бангладеш Александр Мантыцкий встретился с новым главой МИД Тухидом Хоссейном. Министр заверил, что новые власти страны будут развивать сотрудничество с Москвой во всех сферах. В первую очередь, речь идет о строительстве атомной электростанции «Руппур».