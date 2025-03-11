Банк ВТБ утвердил Ольгу Скоробогатову на ключевую должность

Срок ее полномочий установлен с момента утверждения ее кандидатуры Центробанком и продлится до 9 июня 2027 года.

В ее обязанности войдут вопросы, касающиеся стратегического развития и партнерств ВТБ, а также формирование и совершенствование системы международных финансовых операций.

Скоробогатова занимала руководящие должности в ЦБ РФ с 2014 года, сначала в качестве заместителя, а затем первого заместителя председателя. В декабре 2024 года она завершила свою работу в Центральном банке.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки на пост замглавы Россотрудничества.