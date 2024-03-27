Банки Китая, ОАЭ и Турции отказывают в транзакциях за поставки нефти из России

Банки Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Турции не могут в полном объеме осуществлять транзакции за поставки нефти из РФ, пишет агентство Reuters . По информации источника, финансовые организации либо задерживают операции на несколько недель или месяцев, либо отказывают в них.

Отмечается, что такая ситуация связана с угрозой вторичных санкций в отношении Турции, ОАЭ и КНР.

Как рассказал агентству источник из ОАЭ, трудности отмечаются в операциях, проводимых двумя банками страны — First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank. Они заблокировали несколько счетов, которые связаны с торговлей товарами из России. На несколько недель и месяцев «застыли» обработки платежей в банке Mashreq bank.

С такой же проблемой экспортеры столкнулись, пользуясь услугами турецких банков Ziraat и Vakifbank и китайских ICBC и Bank of China. Reuters пишет, что во всех этих банках комментировать наличие таких проблем не стали.

Экспорт нефти в Европу из РФ был приостановлен после начала специальной военной операции на Украине. Российские власти после этого объявили, что теперь рынок будет перенаправлен на страны Азии и Африки. Как пишет агентство, ситуация действительно нормализовалась после введения таких мер.

В конце 2023-го года президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет Министерству финансов вводить дополнительные санкции в отношении иностранных банков за осуществление транзакций или за иную помощь Москве. Документ предусматривает ограничения на корреспондентские счета в банках США.

В начале 2024-го года российские экспортеры также сообщали о проблемах с транзакциями в банках Турции. Как позже прокомментировал эту проблему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, трудности возникли из-за давления со стороны Запада.

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