Об этом сообщает телеграм-канале Free Syria News Network (FSNN).

На той встрече сирийского лидера присутствовали около 30 военных и представителей служб безопасности Министерства обороны республики.

Башар Асад, прежде чем покинуть пост президента Серии, отдал военным приказ защищать российские военные базы от посягательств террористов.

«Несколько офицеров Асада, в том числе Сухейль Аль-Хасан, а также ряд офицеров Пятого [армейского] корпуса, должны были защищать российскую базу в Хмеймиме», — говорится в сообщении.

Генерал Сухель аль-Хасан — бывший командующий элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, известной как «Силы тигра».

Отмечается, что Асад заверял военнослужащих в том, что скоро Россия окажет Сирии военную поддержку и призывал сухопутные войска удерживать позиции.

Ранее сообщалось о том, что в разграбленном дворце Асада нашли верблюда в драгоценных камнях и портрет Елизаветы II.