Бастрыкин рассказал о судьбе мигрантов-уклонистов в России

Около 20 тыс. иностранцев, получивших недавно гражданство РФ, находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в ходе Петербургского международного юридического форума сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

По его словам, военное следственное управление проводит масштабные рейды и за последнее время выявило более 80 тыс. «молодых» граждан России, которые не хотят служить в российской армии.

Кроме того, по словам Бастрыкина, многие мигранты, выдворенные из России, зачастую становятся преступниками в своих странах.

«Как только мы стали больше вытеснять мигрантов, там [на их родине] резко выросла преступность. О чем это говорит? К нам едет криминал. Мы включаем механизмы криминалистической регистрации, чтобы быстрее их отловили», — сказал глава СКР.

Натурализованными граждан называют после того, как они прошли процесс получения гражданства. Натурализация предполагает выполнение определенных требований и процедур, включая проживание на территории РФ в установленном законом порядке, владение русским языком, наличие источника дохода или стабильного заработка и отсутствие судимостей.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил запрашивать у мигрантов на границе справку об отсутствии ВИЧ-инфекции.