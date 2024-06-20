Загадочная гибель школьницы в Новосибирске заинтересовала главный СК

В Новосибирске идет расследование дела о смерти девочки, которая умерла либо из-за аллергии на конфеты, либо от голода и издевательств. Дело на контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Следователи проверяют версию о том, что ученицу младших классов довели до смерти знакомые родителей. Ребенок находился у них под наблюдением всего три дня, с 14 по 17 июня. За это время, как полагают, пара издевалась над девочкой, доводила до слез и лишала еды. В скором времени бедолага потеряла сознание и оказалась в больнице, где и скончалась.

Однако это лишь одна из версий. Результаты проверки и расследования глава СК запросил у регионального ведомства.

По данным KP.RU (Новосибирск), парочка издевалась над чужим ребенком, чтобы «изгнать дьявола». Именно они заявили в больнице, что девочка якобы отравилась конфетами, так как у нее была аллергия на сладкое. Так ли это — будут выяснять правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в кузбасских Топках была убита 12-летняя девочка. Подозреваемый уже был судим по статье за убийство.