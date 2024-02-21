Бастрыкина попросили проверить Шендеровича из-за его высказываний о российской армии

По информации источника, заявление на имя Бастрыкина и в Генеральную прокуратору РФ написали общественники движения «Ветераны России» после того, как Шендерович* дал интервью пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову). В нем журналист заявил о готовности спонсировать ВСУ, а российских солдат назвал нацистами.

Как пишет Mash, за это Шендеровичу* грозит уголовное дело, прекращение отчислений за его книги, а также конфискация недвижимости. В Москве писатель имеет несколько квартир.

Кроме того, как сообщает источник, издательство АСТ начало проверять склады на наличие книг Шендеровича* и действующих с ним договоров. Издательство намерено выяснить, действительно ли должно производить по действующим документам отчисления писателю.

В январе Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества у граждан, дискредитирующих ВС РФ.

Ранее мы сообщали, что суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина*.

*Минюстом РФ признаны иностранными агентами