Суд заочно арестовал политика Гозмана и экономиста Сонина

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина* по делу о распространении недостоверной информации о российской армии, передает РБК.

Отмечается, что арестовать мужчин следствие настаивало еще 15 февраля, однако заседание тогда отложили для предоставления дополнительной информации и документов об их причастности.

В августе 2022 года Гозман* был арестован в Москве. По информации «Коммерсанта», поводом послужил пост политика в соцсетях, опубликованный в октябре 2020 года. Гозман* провел 15 суток в Тверском ОВД. Так он был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ за публичное отождествление СССР и нацистской Германии.

В сентябре 2022 года адвокат Гозмана* Михаил Бирюков сообщил, что политик покинул Россию и уехал в Израиль.

Сонин* ранее занимал должность проректора Высшей школы экономики (ВШЭ) и являлся профессором Чикагского университета. Россию экономист покинул еще в 2015-м году. Сонин* выступил против специальной военной операции РФ на Украине. Против него также было возбуждено уголовное дело за распространение фейков о российской армии. В мае 2023-го года МВД объявило экономиста в розыск.

Ранее мы сообщали, что МВД РФ объявило в розыск гендиректора «Ленфильма» Федора Шербакова.

*Минюстом РФ признаны иностранными агентами