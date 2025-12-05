Батальон бомжей с лопатами: бездомные в ВСУ под Северском оказались под огнем с двух сторон
Mash: под Северском ВС РФ столкнулись с батальоном бездомных из ВСУ
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В ходе боев под Северском в ДНР подразделения ВС РФ столкнулись с необычным формированием противника. По данным Mash, это был батальон, укомплектованный мобилизованными бездомными в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Вместо современного вооружения бойцы были оснащены лишь лопатами и автоматами.
Бездомных призвали на службу в начале 2025 года. По информации источника, продовольственное обеспечение поступало к ним только в первые дни, после чего их фактически бросили без еды и воды. Из-за этого солдатам приходилось самостоятельно бегать в тыл к другим подразделениям и просить у них продукты.
Вскоре украинские войска и вовсе начали вести по этому батальону огонь из артиллерии и запускать беспилотники-камикадзе.
В результате личный состав оказался под ударами с двух сторон. За 12 месяцев, по утверждению источника, погибло около 90% состава батальона. Выжившие бойцы в итоге сдались российским войскам.
