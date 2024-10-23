Baza: трое подростков хотели поджечь два бомбардировщика в Иркутской области

По информации источника, трех подростков, которые намеревались совершить это преступление, задержали еще 18 сентября. По данным следствия, несовершеннолетние планировали проникнуть на военный аэродром, расположенный в Усольском районе, где собирались поджечь два самолета ТУ-22М.

На данный момент молодые люди находятся в следственном изоляторе (СИЗО). Они обвиняются в попытке совершить теракт (ст. 205 УК РФ). По информации Baza, подросткам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, по информации источника, брат одного из подростков, весной 2024 года подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО.

Ранее сообщалось, что власти Судана намерены установить принадлежность сбитого самолета Ил-76.