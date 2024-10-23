Власти Судана создали комиссию для определения страны сбитого Ил-76

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана создали специальную комиссию для определения страны, которой принадлежал сбитый грузовой самолет Ил-76, где на борту могли находиться граждане РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на советника командующего СБР Аль-Баша Табика.

Инцидент произошел 21 октября около 3:00 по местному времени. Самолет, выполнявший рейс в южных регионах Судана, был ошибочно сбит СБР. До сих пор точной информации о том, кому принадлежало воздушное судно, и кто находился на его борту, нет.

В российских СМИ ранее появилась информация о том, что в самолете находились граждане России. По данным RT, в сбитом ИЛ-76 находился россиянин Антон Селиванец. Отмечалось, что за несколько дней до крушения мужчина прислал родным видеоролик, снятый с высоты 8,5 тыс. м.

Как пишут источники, ситуация с установлением обстоятельств случившегося осложняется тем, что место крушения расположено в охваченном боями регионе Дарфур. Конфликт в Судане продолжается с апреля 2023 года, когда началась гражданская война между правоохранительными органами и СБР.

Ранее сообщалось, вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области.