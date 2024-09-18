Беглов официально вступил в должность главы Санкт-Петербурга
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Новоизбранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов официально вступил в должность, сообщило РИА Новости.
Церемония инаугурации состоялась в среду, 18 сентября, в Мариинском дворце во время первого пленарного заседания осенней сессии Законодательного собрания города.
Беглов дал присягу как губернатор Санкт-Петербурга. Спикер городского законодательного собрания Александр Бельский вручил ему нагрудный знак губернатора и объявил о вступлении Беглова в должность.
Он также утвердил кандидатуру Валентины Матвиенко как представителя города в Совете Федерации.
Ранее сообщалось, что Беглов победил на выборах главы Санкт-Петербурга.