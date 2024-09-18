Беглов официально вступил в должность главы Санкт-Петербурга

Церемония инаугурации состоялась в среду, 18 сентября, в Мариинском дворце во время первого пленарного заседания осенней сессии Законодательного собрания города.

Беглов дал присягу как губернатор Санкт-Петербурга. Спикер городского законодательного собрания Александр Бельский вручил ему нагрудный знак губернатора и объявил о вступлении Беглова в должность.

Он также утвердил кандидатуру Валентины Матвиенко как представителя города в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что Беглов победил на выборах главы Санкт-Петербурга.