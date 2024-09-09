Беглов победил на выборах главы Санкт-Петербурга

Александр Беглов, представитель «Единой России» и действующий губернатор Санкт-Петербурга, победил на выборах градоначальника, набрав 59,8% голосов избирателей после полного подсчета бюллетеней, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

Согласно информации на онлайн-табло ЦИК, второе место занял Максим Яковлев (ЛДПР) с результатом 18,34%. Третье место досталось Павлу Брагину («Зеленые»), набравшему 11,79% голосов. Четвертое место занял Сергей Малинкович («Коммунисты России») с поддержкой 8,06% избирателей.

В единый день голосования с 6 по 8 сентября в 83 регионах России проходило около четырех тыс. избирательных кампаний. Прямые выборы высших должностных лиц состоялись в 21 субъекте, а в четырех регионах глав избирали законодательные органы.

Помимо этого, в единый день голосования выбирали руководителей Абакана и Анадыря, а также состоялись довыборы в Госдуму. В 13 регионах прошли выборы в законодательные собрания.

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