СМИ: Трамп готовится к дебатам с Харрис
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Бывший президент США и республиканский кандидат на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп перед дебатами с демократкой и вице-президентом Камалой Харрис готовится отвечать на вопросы о своих уголовных делах и позиции по абортам, сообщило РИА Новости, ссылаясь на телеканал ABC News.
«Советники экс-президента США Дональда Трампа могут публично настаивать на том, что ему не нужна никакая подготовка к дебатам, но бывший президент готовится к ним больше, чем он делает вид... (Конгрессмен) Гетц засыпает его вопросами, касающимися самых сложных проблем, таких как его проблемы с законом, включая его федеральные обвинения во вмешательстве в выборы и удержание засекреченных документов..., а также (касающиеся) его позиции по абортам», — говорится в сообщении.
Согласно данным, в команду советников Трампа, помогающих ему готовиться к дебатам, кроме Гетца, входит бывшая конгрессвумен от демократов Тулси Габбард.
Ранее сообщалось, что России безразличны результаты выборов в США.