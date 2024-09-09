СМИ: Трамп готовится к дебатам с Харрис

«Советники экс-президента США Дональда Трампа могут публично настаивать на том, что ему не нужна никакая подготовка к дебатам, но бывший президент готовится к ним больше, чем он делает вид... (Конгрессмен) Гетц засыпает его вопросами, касающимися самых сложных проблем, таких как его проблемы с законом, включая его федеральные обвинения во вмешательстве в выборы и удержание засекреченных документов..., а также (касающиеся) его позиции по абортам», — говорится в сообщении.