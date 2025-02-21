Бельгия отложила поставку боевых самолетов F-16 Украине

Бельгия перенесла сроки поставки первых из 30 боевых самолетов F-16 Украине. Об этом в интервью газете Le Soir сообщил начальник Генштаба страны генерал авиации Фредерик Вансина.

По его словам, причиной задержки передачи техники стали проблемы с поставками новых истребителей F-35 из США, которые планируют осуществить лишь к концу 2025 года. При этом полноценно самолеты будут переданы Бельгии лишь в 2027 году.

В 2024 года министр обороны Бельгии Людивин Дедондер обещала, что первые F-16 будут переданы Украине к концу 2024 года.

Тем временем, вице-министр обороны Бельгии Пол Вансина заявил, что не видит в задержке поставок серьезной проблемы. Он подчеркнул, что это время можно использовать для подготовки пилотов и технического персонала.

Как отмечали СМИ, передача самолетов осложняется также и отсутствием запчастей, так как компания Lockheed Martin и другие страны, использующие F-16, отказываются делиться необходимыми компонентами.

Стоит отметить, что срок службы истребителей F-16 ограничен 8 тыс. часов налета, и продлить его невозможно. Бельгия начала закупку самолетов F-16 у США в 1978 году и завершила этот процесс в 1993 году.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что новые поставки оружия бесполезны для ВСУ.