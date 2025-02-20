Вице-президент США заявил, что новые поставки оружия бесполезны для ВСУ
Вэнс: у России численное преимущество над ВСУ, новые поставки бессмысленны
Фото: [pxhere.com]
В Европе склады с оружием опустели, а Россия имеет численное преимущество над Вооруженными силами Украины, поэтому новые поставки оружия Киеву не помогут. Об этом вице-президент США Джей-Ди Вэнс написал в социальной сети X.
По его словам, президент Дональд Трамп работает с реальными фактами. Они заключаются в том, что Россия имеет на Украине «массивное численное преимущество» в живой силе и оружии, и этот перевес останется независимо от дальнейшей помощи западных стран.
Политик уточнил, что в Европе истощились склады, но еще более сильный урон получила индустриальная база. Подводят итог сказанному Вэнс заявил о необходимости незамедлительно стремиться к мирной договоренности.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России сбили украинский истребитель МиГ-29, а еще в течение суток нанесли удары по 148 районам сосредоточения противника. Была поражена техника неприятеля, живая сила, склады с боевыми припасами и целый перечень других объектов.