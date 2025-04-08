Бельгия отправит Украине помощь в размере более миллиарда евро

В понедельник, 7 апреля, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отправился в Киев, где, как ожидается, объявит о выделении Украине более миллиарда евро.

Причем это будут средства, поступившие от налогов на доходы от замороженных активов РФ.

Вместе с премьером Бельгии в украинскую столицу отправились министр обороны Тео Франкен, глава МИД Максим Прево, а также представители оборонной промышленности.

Глава Минобороны опубликовал в соцсети фото с премьер-министром Бельгии на фоне военно-транспортного самолета.

Как сообщает издание Soir, бельгийские чиновники передадут Киеву более миллиарда евро помощи.

Ранее сообщалось о том, что за 12 дней в Жешуве сели груженые западным оружием 32 транспортника.