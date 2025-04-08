Бельгия отправит Украине помощь в размере более миллиарда евро
Бельгия отправит Киеву самолет с военной помощью
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В понедельник, 7 апреля, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отправился в Киев, где, как ожидается, объявит о выделении Украине более миллиарда евро.
Причем это будут средства, поступившие от налогов на доходы от замороженных активов РФ.
Вместе с премьером Бельгии в украинскую столицу отправились министр обороны Тео Франкен, глава МИД Максим Прево, а также представители оборонной промышленности.
Глава Минобороны опубликовал в соцсети фото с премьер-министром Бельгии на фоне военно-транспортного самолета.
Как сообщает издание Soir, бельгийские чиновники передадут Киеву более миллиарда евро помощи.
Ранее сообщалось о том, что за 12 дней в Жешуве сели груженые западным оружием 32 транспортника.