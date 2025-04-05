Котенок: за 12 дней в Жешуве сели груженые западным оружием 32 транспортника

В течение последних 12 дней в польском Жешуве, который является важным логистическим центром для доставки западного оружия на Украину, совершили посадку не менее 32 военно-транспортных самолётов. Эти самолёты обычно используются для транспортировки вооружений на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщил в своем Телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Как сообщил журналист, почти три четверти — 18 самолетов — прибыли из Соединенных Штатов Америки. Далее следуют воздушные суда из Великобритании, Германии, Канады и Чехии.

«При этом за весь март на аэродром прибыло не более 36 аналогичных бортов, что свидетельствует о росте объемов военных поставок, осуществляемых в интересах Киева. И точно не демонстрирует каких-либо попыток поставить конфликт на паузу, в т. ч. со стороны США», — приводится в публикации.

Котенок отметил, что большинство участников — это частные компании, которые работают в качестве субподрядчиков.

Ранее сообщалось о том, что во Франции раскритиковали Макрона за планы увеличить военную помощь Украине.