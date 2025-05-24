Бельгия прослушивала разговоры членов Европарламента и лоббистов Huawei
Politico: Бельгия прослушивала беседы членов ЕП с лоббистами Huawei на стадионе
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Издание Politico сообщило, что бельгийские спецслужбы осуществляли перехват разговоров между членами Европейского парламента и лоббистами китайской технологической компании Huawei. Прослушивание велось через оборудование, установленное на стадионе.
По информации издания, агенты прослушивали VIP-ложу на стадионе футбольного клуба «Андерлехт». Huawei использовала эту ложу для встреч и переговоров с представителями Европарламента.
Источники также утверждают, что бельгийские органы безопасности прослушивали беседы с участием одного из ключевых лоббистов Huawei, включая те, что происходили в его автомобиле.
Представитель футбольного клуба «Андерлехт» сообщил Politico, что Huawei арендовала частную ложу на стадионе «Констант Ванден Сток» (Lotto Park) на сезон 2024/25. В течение этого периода клуб принимал известные европейские команды, такие как «Фенербахче», «Порту» и «Реал Сосьедад». Стоимость аренды составила примерно €50 тыс.
Согласно источникам, знакомым с ходом расследования, власти Бельгии изучают, являлась ли аренда ложи частью усилий лоббистов Huawei по продвижению интересов компании при принятии политических решений в структурах Европейского союза.
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