Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности против Венгрии

Венгрия обвинила Украину в ведении шпионажа. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил в эфире радио Kossuth о подозрениях в отношении Киева.

По его словам, украинские власти используют венгерских оппозиционеров для сбора информации, чтобы ускорить процесс вступления в ЕС. Орбан предполагает, что Украина стремится установить связи с оппозиционными партиями с целью формирования благоприятного общественного мнения.

Премьер-министр подчеркнул наличие видеоматериалов, свидетельствующих о деятельности «украинских агентов, обнаруженных венгерскими властями».

20 мая сообщалось о задержании в Венгрии двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Ими оказались Роланд Цебер и Иштван Холло. Утверждается, что Цебер, являющийся сотрудником украинской разведки, контактировал с представителями оппозиции для изменения позиции Венгрии относительно украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что военный эксперт оценил вероятность конфликта Венгрии и Украины.