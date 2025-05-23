Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности против Венгрии
Орбан: Украина ведет шпионскую деятельность против Венгрии
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Венгрия обвинила Украину в ведении шпионажа. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил в эфире радио Kossuth о подозрениях в отношении Киева.
По его словам, украинские власти используют венгерских оппозиционеров для сбора информации, чтобы ускорить процесс вступления в ЕС. Орбан предполагает, что Украина стремится установить связи с оппозиционными партиями с целью формирования благоприятного общественного мнения.
Премьер-министр подчеркнул наличие видеоматериалов, свидетельствующих о деятельности «украинских агентов, обнаруженных венгерскими властями».
20 мая сообщалось о задержании в Венгрии двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Ими оказались Роланд Цебер и Иштван Холло. Утверждается, что Цебер, являющийся сотрудником украинской разведки, контактировал с представителями оппозиции для изменения позиции Венгрии относительно украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что военный эксперт оценил вероятность конфликта Венгрии и Украины.