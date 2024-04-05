Миссия Североатлантического альянса закончится для Киева утратой территорий. Соответствующее заявление сделал депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с информагентством РИА Новости .

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что члены НАТО создали миссию на Украине. Он уточнил, что ее создание не означает прямое вступление альянса в конфликт, но может значить, что большее количество бойцов ВСУ будут обучаться в Польше.

Российский депутат выразил мнение, что Варшава не просто так предлагает свою помощь Украине, и на самом деле хочет оторвать от нее кусок. Киев отдается в рабство соседнему государству и это ему помогает, но поддержка Польши несоизмерима с ее аппетитами, добавил он.

Белик уточнил, что Польша будет «есть с двух рук», оторвав себе украинские территории и получив от НАТО максимальную поддержку за оказанную «помощь».