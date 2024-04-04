НАТО создал совместную миссию на Украине, заявили в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали на Украине специальную совместную миссию. Об этом он сообщил во время своего выступления в Брюсселе.

По словам главы польского МИД, создание этой миссии не означает прямое вступление Североатлантического альянса в конфликт с Россией.

«Это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», — заявил Сикорский.

Он также отметил, что большинство курсов обучения украинских военных будет проходить на территории польского государства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вступление Украины в НАТО не спасет ее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал взаимоотношения РФ с НАТО. Он заявил, что альянс создавался в качестве инструмента конфронтации, и ни о какой безопасности, которую он якобы обеспечивает, не может быть и речи.