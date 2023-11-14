Белиз разрывает все дипломатические отношения с Израилем

На фоне постоянного и вопиющего нарушения Израилем в ходе военной операции в секторе Газа гуманитарного права Белиз не может дальше поддерживать с этим ближневосточным государством дипотношения, говорится в заявлении на сайте правительства Белиза.

Согласно распространенному заявлению Белиза, Тель-Авив с 7 октября 2023 года сознательно нарушает международное гуманитарное право, мирные жители в Газе гибнут тысячами от постоянных бомбежек армии Израиля.

«Министерство иностранных дел, внешней торговли и иммиграции приняло следующие меры, которые должны вступить в силу немедленно: а) правительство Белиза отзывает свое Соглашение об аккредитации ее превосходительства Эйнат Кранц-Нейгер, назначенного посла Израиля в Белизе; б) вся деятельность, проводимая почетным консульством Израиля в Белизе, и назначение почетного консула приостановлены», - приводится в заявлении правительства Белиза.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».