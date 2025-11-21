Белоруссия и Польша объединились в розыске украинских террористов: подозреваемые скрылись в Минске
Белоруссия и Польша начали совместный розыск украинцев
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Белоруссия и Польша объединили усилия в поисках двух украинцев, подозреваемых в терроризме. По данным МИД Белоруссии, мужчины скрываются на территории республики. Об этом сообщает РИА Новости.
Белоруссия и Польша проводят беспрецедентную совместную операцию по розыску двух граждан Украины. Их подозревают в причастности к преступлениям террористического характера на польской территории.
Официальный представитель белорусского МИД Руслан Варанков подтвердил, что подозреваемые пересекли границу и сейчас находятся в Белоруссии. В связи с этим силовые структуры двух стран координируют свои действия.
Ранее сообщалось о том, что Туск потребовал у Зеленского данные украинцев после взрыва на железной дороге.