Туск вызвал Зеленского на разговор: Польша требует данные подозреваемых в диверсии на железной дороге

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского немедленно предоставить данные о гражданах Украины, подозреваемых в организации взрыва на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости.

Польский премьер Дональд Туск провел жесткий телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого потребовал от украинского лидера срочно передать все имеющиеся сведения о подозреваемых. Инцидент с повреждением железнодорожной линии в Мазовецком воеводстве, ведущей в Украину, произошел на прошлой неделе. Позже польская сторона установила, что причиной происшествия стал взрыв.

По данным следствия, к диверсии причастны двое украинцев, которые, якобы, действовали в интересах России. При этом конкретных доказательств сотрудничества подозреваемых с Москвой представлено не было. После произошедшей диверсии Польша отозвала разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Туск позже сообщил, что стороны все же достигли договоренностей о совместной работе спецслужб и железных дорог для предотвращения подобных актов в будущем.

