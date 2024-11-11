Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал официальное письмо в адрес российского президента Владимира Путина, выражая готовность республики присоединиться к БРИКС в качестве партнера. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии.

Документ был передан главой МИД Максимом Рыженковым послу РФ в республике Борису Грызлову.

Получение официального ответа на данное приглашение является обязательным этапом для получения партнерского статуса. После этого Белоруссия будет официально считаться партнером БРИКС.

Как отметили в МИД, БРИКС, объединяющий крупнейшие развивающиеся экономики, способствует укреплению многостороннего взаимодействия и становится символом многополярности. Это объединение связывает надежды на справедливое мироустройство с растущим числом стран Глобального большинства.

Лукашенко выразил благодарность российскому коллеге за поддержку и отметил, что Белоруссия подтвердила соответствие стандартам и критериям БРИКС. Отмечается, что республика демонстрирует приверженность принципам взаимоуважения, равенства, солидарности, открытости, инклюзивности и консенсуса.

В рамках партнерства Белоруссия намерена сотрудничать по трем основным направлениям — политика и безопасность, экономика и финансы, а также культура и межличностные контакты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсуждать единую валюту БРИКС пока рано.