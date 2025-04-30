Белоруссия освободила находившегося под стражей гражданина США

Белоруссия освободила из-под стражи гражданина США. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в соцсети Х.

По его словам, процесс освобождения завершился и американский гражданин покинул юрисдикцию республики. Однако Рубио не уточнил личность освобожденного.

«Благодаря президенту США Белоруссия освободила еще одного несправедливо задержанного американского гражданина», — написал он.

По данным телеканала CNN, освобожденным является белорусский оппозиционный политик Юрий Зенкович.

В сентябре 2022 года Минский областной суд признал Зенковича, а также политолога Александра Федуту и лидера оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева виновными по делу о заговоре с целью захвата власти. За участие в этом деле им присудили сроки лишения свободы — 11, 10 и 10 лет соответственно.

В начале июля 2023 года Костусев был помилован президентом Белоруссии Александром Лукашенко и освобожден. В сентябре того же года Зенкович обратился к руководству республики с просьбой о помиловании.

Ранее стало известно, что Московский городской суд признал законным взятие под стражу жены экс-мэра Сочи Янины Копайгородской.