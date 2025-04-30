Мосгорсуд оставил в СИЗО супругу бывшего мэра Сочи Копайгородского

Московский городской суд признал полностью законным решение об отправке в СИЗО Янины Копайгородской, жены бывшего мэра Сочи. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее Копайгородскую отправили в следственный изолятор вместо домашнего ареста. По версии следствия, она пыталась оказать воздействие на свидетеля, который проходит по этому же уголовному делу. Защита обвиняемой считала такое решение суда несправедливым и попыталась оспорить его, подав апелляцию в Мосгорсуд.

«Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы — без удовлетворения», — вынесли свой вердикт судьи.

Супругам Копайгородским вменяют в вину хищение земельных участков на сумму в 3,7 млн руб. Следствие также считает, что бывший мэр при помощи супруги получил взятки на общую сумму в 43 млн руб.

Ранее сообщалось, что дочь экс-мэра Самары отказалась признавать вину в вымогательстве. Ей вменяют в вину давление на бизнесмена, с целью получить от него 200 млн руб. Сама обвиняемая утверждает, что лишь пыталась вернуть долг, который когда-то выдал предпринимателю ее отец.