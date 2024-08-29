Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет воевать за пределами страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не было и никогда не будет никаких приказов, чтобы «идти и воевать за пределы страны».

«Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», — сказал Лукашенко в ходе доклада об актуальных вопросах информационной политики.

С начала лета в Минске отмечали активизацию ВСУ у границы с Белоруссией. В свою очередь, руководство страны приняло решение дополнительно укрепить южную границу.

Ранее сообщалось, что в Киеве выразили обеспокоенность тем, что Белоруссия стягивает войска к границе с Украиной. В украинском МИД назвали такие действия откровенно враждебным шагом по отношению к соседнему государству.