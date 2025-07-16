Белоруссия предложила Польше переговоры по контролю над оружием через ОБСЕ

Белоруссия предложила Польше провести переговоры по контролю над вооружениями через ОБСЕ, но получила лишь формальный ответ без готовности к конструктивному диалогу. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко. Его заявление опубликовано на сайте Минобороны республики.

Он подчеркнул, что Минск выразил готовность к прямым контактам и взаимным проверкам, однако Варшава, судя по всему, не намерена восстанавливать добрососедские отношения.

«Белорусская сторона выразила готовность к организации прямых контактов представителей вооруженных сил двух государств как на территории Беларуси и Польши, так и третьих стран в любое время, а также готовность к проведению взаимных верификационных мероприятий в рамках действующих соглашений», — отметил Ревенко.

По его словам, Польша продолжает активную милитаризацию, которая, по оценкам белорусской стороны, выходит за рамки оборонной достаточности.

Так, вблизи границы с республикой формируются три механизированные дивизии. Также Варшава активно закупает ударные вооружения, а также возводит заграждения и укрепления. Известно, что в приграничной зоне уже сконцентрировано около 11 тыс. польских военнослужащих и сотрудников пограничных служб.

Кроме того, добавил Ровенко, накануне Варшава сообщила о планах провести масштабные дивизионные учения на востоке страны.

Белоруссия призывает вернуться к равноправному диалогу и предлагает расширить меры транспарентности и доверия. Минск готов рассмотреть полный возврат к ранее достигнутым договоренностям, но пока ответные шаги со стороны Польши не просматриваются, подытожил Ровенко.

Ранее сообщалось, что Россия отозвала согласие на работу генконсульства Польши в Калининграде.