Россия отозвала согласие на работу генконсульства Польши в Калининграде

Россия официально отозвала согласие на работу генерального консульства Польши в Калининграде. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

Решение вступит в силу с 29 августа. Оно стало ответом на аналогичные действия Варшавы, которая ранее закрыла российское генконсульство в Кракове.

В мае Польша в одностороннем порядке отозвала согласие на функционирование российского консульства в Кракове, обвинив российских дипломатов в причастности к пожару в варшавском торговом центре.

Осенью 2024 года Варшава также закрыла российское генконсульство в Познани и выслала трех дипломатов, ссылаясь на подозрения в причастности к поджогам во Вроцлаве. В ответ Россия закрыла польское консульство в Санкт-Петербурге.

Сейчас в Польше остались только одно генконсульство РФ в Гданьске и один консульский отдел посольства в Варшаве. В России продолжают работу посольство Польши в Москве и консульство в Иркутске.

Москва ранее назвала действия Польши «необоснованными и враждебными», подчеркнув, что вынуждена принимать зеркальные меры. Варшава пока не прокомментировала решение России, но ранее заявляла, что «не намерена мириться с дестабилизирующими действиями».

Ранее Польша обвинила Россию в повреждении посольства в Киеве и направила протестную ноту.